В России постепенно снижается заболеваемость коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в России выявили 106 920 случаев коронавируса. Как сообщили в оперштабе, всего в стране зарегистрировано 16 398 036 заболевших.Госпитализировано еще 6 382 пациента с коронавирусом. По выздоровлению выписали 116 742 человека. Общее число выздоровевших – 13 575 652.Зафиксировано 733 случая смерти больных коронавирусом. Всего в России от COVID-19 умерли 351 660 человек.