Курс доллара на Мосбирже 95 рублей

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Утром 28 февраля при открытии Мосбиржи курс доллара к рублю поднялся до 90 рублей, это новый исторический максимум. Курс евро превысил 100 рублей.Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже вырос с 83 рублей (на таком уровне торги закрылись 25 февраля) до 90 рублей. Евро вырос с 93 до 101 рубля.Немногим позже доллар и вовсе поднялся до 110 рублей, а евро до 126. однако буквально через несколько минут обе валюты откатились назад, доллар стал торговаться за 95 рублей, евро - 107 рублей.Рубль рекордно ослаб на фоне введения санкций в отношении Банка России.