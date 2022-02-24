Курс доллара на Мосбирже 95 рублей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Утром 28 февраля при открытии Мосбиржи курс доллара к рублю поднялся до 90 рублей, это новый исторический максимум. Курс евро превысил 100 рублей.
Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже вырос с 83 рублей (на таком уровне торги закрылись 25 февраля) до 90 рублей. Евро вырос с 93 до 101 рубля.
Немногим позже доллар и вовсе поднялся до 110 рублей, а евро до 126. однако буквально через несколько минут обе валюты откатились назад, доллар стал торговаться за 95 рублей, евро - 107 рублей.
Рубль рекордно ослаб на фоне введения санкций в отношении Банка России.
Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже вырос с 83 рублей (на таком уровне торги закрылись 25 февраля) до 90 рублей. Евро вырос с 93 до 101 рубля.
Немногим позже доллар и вовсе поднялся до 110 рублей, а евро до 126. однако буквально через несколько минут обе валюты откатились назад, доллар стал торговаться за 95 рублей, евро - 107 рублей.
Рубль рекордно ослаб на фоне введения санкций в отношении Банка России.
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