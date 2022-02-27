Даниил Медведев обошел Джоковича и получил звание первой ракетки мира
Россия и мир
Фото: АТР
Российский теннисист, 26-летний Даниил Медведев, возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов и получил звание первой ракетки мира.
На счету Медведева 8 615 очков, следует из данных таблицы. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга Новак Джокович получил 8 465 очков. Замыкает тройку лидеров немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев (7 515).
Накануне Медведев написал в твиттере, что просит мира между странами.
«Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире […] я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать», — написал теннисист.
На счету Медведева 8 615 очков, следует из данных таблицы. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга Новак Джокович получил 8 465 очков. Замыкает тройку лидеров немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев (7 515).
Накануне Медведев написал в твиттере, что просит мира между странами.
«Сегодня я хочу говорить за каждого ребенка в этом мире […] я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во все: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать», — написал теннисист.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге пострадал человек от упавшей с крыши глыбы льда
27 февраля 2022
27 февраля 2022
В Верхней Пышме проходит чемпионат России по самбо
26 февраля 2022
26 февраля 2022
В Екатеринбурге открыли пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных с Донбасса
21 февраля 2022
21 февраля 2022