Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал деятелей культуры, выступивших против военной спецоперации
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неприемлемой позицию деятелей культуры, которые в эти дни выступают с критикой военной спецоперации на территории Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь».
По словам спикера, деятелям культуры, которые выступают с принципиальной критикой решения государства, следует «отказаться от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях».
Добавим, что против военной спецоперации на территории Украины высказываются сотни представителей интеллигенции, режиссеры, актеры, театральные деятели, художники. Они подписывают петиции на разных площадках с требованием прекратить военные действия.
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«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь».
По словам спикера, деятелям культуры, которые выступают с принципиальной критикой решения государства, следует «отказаться от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях».
Добавим, что против военной спецоперации на территории Украины высказываются сотни представителей интеллигенции, режиссеры, актеры, театральные деятели, художники. Они подписывают петиции на разных площадках с требованием прекратить военные действия.
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