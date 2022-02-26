В России выявили 116 093 случая COVID-19
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 116 093 жителей России. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. За все время было зарегистрировано 16 291 116 случаев.
Выписано по выздоровлению 137 596 человек. За все время вылечилось 13 458 910.
Умерло с подтвержденным диагнозом COVID-19 769 пациентов. Общее число летальных исходов составляет 350 927.
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Выписано по выздоровлению 137 596 человек. За все время вылечилось 13 458 910.
Умерло с подтвержденным диагнозом COVID-19 769 пациентов. Общее число летальных исходов составляет 350 927.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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