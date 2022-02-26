В России выявлено 122 995 случаев коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев
За последние сутки в России выявили 122 995 заболевших коронавирусом. Количество госпитализаций составило 14 324 человека, на 4,1% меньше по сравнению с 25 февраля. Всего в 85 регионах было зафиксировано 16 175 023 случая.
Вылечилось 181 343 пациента. За все время в России полностью выздоровело 13 321 314 человек.
С подтвержденным диагнозом ковида за минувшие сутки умерло 793 человека. Общее число летальных исходов составляет 350 158.
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Вылечилось 181 343 пациента. За все время в России полностью выздоровело 13 321 314 человек.
С подтвержденным диагнозом ковида за минувшие сутки умерло 793 человека. Общее число летальных исходов составляет 350 158.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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