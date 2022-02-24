Минобороны РФ: российские силы заблокировали Киев с запада
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы заблокировали Киев с западной стороны, сообщает Интерфакс.
Основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада. По данным Минобороны, в пригороде Киева захвачен аэродром Гостомель, при этом убиты более 200 человек из состава спецподразделений Украины. Конашенков заявил, что российская армия не понесла потерь во время захвата аэродрома, сообщает агентство.
Позже на брифинге в Минобороны сообщили, что в жилых кварталах Киева, на площади Шевченко, развернуты батареи установок «Град». Они нацелены на российскую группировку войск в Гостомеле.
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Основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, заблокировав столицу Украины с запада. По данным Минобороны, в пригороде Киева захвачен аэродром Гостомель, при этом убиты более 200 человек из состава спецподразделений Украины. Конашенков заявил, что российская армия не понесла потерь во время захвата аэродрома, сообщает агентство.
Позже на брифинге в Минобороны сообщили, что в жилых кварталах Киева, на площади Шевченко, развернуты батареи установок «Град». Они нацелены на российскую группировку войск в Гостомеле.
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