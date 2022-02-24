Виталий Кличко заявил, что Киев вступил в фазу обороны
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Виталия Кличко
Украинская столица вступила в фазу обороны, в связи с чем местные власти призвали жителей оставаться дома или в укрытиях, заявил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
Мэр столицы назвал ситуацию «сложной и напряженной». Он сообщил, что в результате попадания обломков сильно пострадал жилой дом, ранения получили четверо жителей. Также, по его словам, из-за наезда бронетехники на частный автомобиль в Оболонском районе пострадал пожилой мужчина. Сейчас он в реанимации.
«В связи с приближением активных боевых действий городские власти обращаются к жителям […] не выходить на улицы […]. Город вступил в фазу обороны», — сообщил на брифинге мэр Киева.
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Мэр столицы назвал ситуацию «сложной и напряженной». Он сообщил, что в результате попадания обломков сильно пострадал жилой дом, ранения получили четверо жителей. Также, по его словам, из-за наезда бронетехники на частный автомобиль в Оболонском районе пострадал пожилой мужчина. Сейчас он в реанимации.
«В связи с приближением активных боевых действий городские власти обращаются к жителям […] не выходить на улицы […]. Город вступил в фазу обороны», — сообщил на брифинге мэр Киева.
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