Глава Белгородской области сообщил о семи домах, поврежденных снарядами
Россия и мир
Фото: официальный сайт губернатора Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков после заседания оперативного штаба сообщил о ситуации в регионе. По его словам, все службы работают в усиленном режиме, обстановка находится под контролем.
«Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено 7 домов, еще в нескольких домах – небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода», — сообщил Гладков.
По его словам, усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах и учреждениях социальной защиты. Управляющие компании закрывают чердаки и подвалы в связи с антитеррористическими мероприятиями.
«Считаем ущерб, нанесенный дорожной сети, – хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия», — добавил глава региона.
Вчера на территорию Белгородской области, которая граничит с Украиной, попали снаряды, пострадали двое российских граждан и ребенок 2015 года рождения. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.
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«Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено 7 домов, еще в нескольких домах – небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода», — сообщил Гладков.
По его словам, усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детских садах и учреждениях социальной защиты. Управляющие компании закрывают чердаки и подвалы в связи с антитеррористическими мероприятиями.
«Считаем ущерб, нанесенный дорожной сети, – хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия», — добавил глава региона.
Вчера на территорию Белгородской области, которая граничит с Украиной, попали снаряды, пострадали двое российских граждан и ребенок 2015 года рождения. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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