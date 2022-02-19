В России выявили 123 460 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В России выявлено 123 460 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 937 человек, на 73% больше по сравнению с 24 февраля. Общее число случаев – 16 052 028.За последние сутки в России было выписано из больниц 167 310 пациентов. Всего вылечилось 13 139 971 человек.Умерло с подтверждённым ковидом 787 жителей России. За все время было зарегистрировано 349 365 летальных исходов.