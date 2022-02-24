Глава администрации Горловки: снаряд попал в здание школы, погибли двое учителей
Россия и мир
Фото: сайт школы 50 в Горловке
Глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своем телеграм-канале.
По данным Приходько, погибли двое учителей.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своем телеграм-канале.
По данным Приходько, погибли двое учителей.
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