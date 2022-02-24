Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Мосбиржа открылась быстрым восстановлением. В связи с бурным ростом биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, сообщают РИА Новости. Рубль продолжает оправляться, доллар идет вниз к 83.Вчера после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках на фоне объявления военной спецоперации России.К вечеру на сайте торговой площадки появилось обращение к частным инвесторам от имени совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка.«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций».