Мосбиржа открылась быстрым восстановлением
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Мосбиржа открылась быстрым восстановлением. В связи с бурным ростом биржа переводит торги в режим дискретного аукциона, сообщают РИА Новости. Рубль продолжает оправляться, доллар идет вниз к 83.
Вчера после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках на фоне объявления военной спецоперации России.
К вечеру на сайте торговой площадки появилось обращение к частным инвесторам от имени совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка.
«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций».
Вчера после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках на фоне объявления военной спецоперации России.
К вечеру на сайте торговой площадки появилось обращение к частным инвесторам от имени совета биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка.
«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций».
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