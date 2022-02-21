В Ростовской области обрушилась шахта «Обуховская»

12.03 Пятница, 25 февраля 2022
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Ростовской области утром 25 февраля произошло обрушение в шахте «Обуховская» в Красносулинском районе», сообщает телеграмм-канал «112».

В региональном ГУ МЧС сообщили, что, по предварительной информации, под завалами находятся 3 человека.

Известно, что рабочие прокопали штрек примерно на 150 метров, обрушение произошло на глубине 550 метров. На месте работают горноспасатели.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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