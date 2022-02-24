В Кремле прокомментировали вопрос о сроках военной операции
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Сроки военной операции России в Донбассе будут определяться ее «результативностью и сообразностью», пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Как долго будет продолжаться спецоперация, зависит от решения верховного главнокомандующего — президента Владимира Путина.
По словам Пескова, цели кампании уже называл глава государства: «демилитаризация и денацификация Украины». На просьбу журналистов пояснить, что имеется в виду под «денацификацией», Песков ответил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — цитирует РБК.
Песков указал также на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.
Слово «оккупация» неприменимо к действиям РФ на Украине, об этом речь не идет, заявил Песков.
Представитель Кремля не стал комментировать вопрос, должно ли в рамках денацификации Украины смениться правительство этой страны, сообщает ТАСС.
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Как долго будет продолжаться спецоперация, зависит от решения верховного главнокомандующего — президента Владимира Путина.
По словам Пескова, цели кампании уже называл глава государства: «демилитаризация и денацификация Украины». На просьбу журналистов пояснить, что имеется в виду под «денацификацией», Песков ответил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — цитирует РБК.
Песков указал также на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.
Слово «оккупация» неприменимо к действиям РФ на Украине, об этом речь не идет, заявил Песков.
Представитель Кремля не стал комментировать вопрос, должно ли в рамках денацификации Украины смениться правительство этой страны, сообщает ТАСС.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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