Цена нефти Brent превысила 105 долларов впервые с августа 2014 года
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Стоимость барреля нефти Brent на торговой площадке ICE поднялась до 105 долларов, апрельский фьючерс подорожал за текущую торговую сессию более чем на 8%, пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство Argus.
Американская нефть WTI преодолела отметку 100 долларов. Российская Urals, наоборот, упала в цене ниже 93 долларов на фоне снижения спроса на тяжелые сорта.
В течение дня цены на энергоносители в Европе растут на фоне проведения военной спецоперации на территории Донбасса. Также из-за ситуации в Украине резко подскочили цены на газ. Биржевые цены на газ выросли до 1400 долларов за тысячу кубометров, с начала сессии рост составил 35%.
По прогнозам аналитиков, динамика нефтяных котировок в ближайшее время продолжит определяться развитием геополитической ситуации.
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Американская нефть WTI преодолела отметку 100 долларов. Российская Urals, наоборот, упала в цене ниже 93 долларов на фоне снижения спроса на тяжелые сорта.
В течение дня цены на энергоносители в Европе растут на фоне проведения военной спецоперации на территории Донбасса. Также из-за ситуации в Украине резко подскочили цены на газ. Биржевые цены на газ выросли до 1400 долларов за тысячу кубометров, с начала сессии рост составил 35%.
По прогнозам аналитиков, динамика нефтяных котировок в ближайшее время продолжит определяться развитием геополитической ситуации.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале
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