Глава Крыма Аксенов обратился к жителям региона
Россия и мир
Фото: пресс-служба главы республики Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов записал видеообращение к крымчанам. Он сообщил, что жителям ничего не угрожает, ситуация под контролем.
«Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов […] Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны», — сказал Сергей Аксенов.
По его словам, принято решение ограничить учебу в школах и работу детсадов в нескольких районах до понедельника. Также на случай наплыва беженцев будут развернуты пункты, где их смогут обеспечить горячим питанием и всем необходимым.
На станциях «Крымавтотранса» (крупнейшая сеть автовокзалов и автостанций в Крыму) в Джанкое, Армянске и Красноперекопске принято решение поставить дополнительные автобусы для желающих выехать вглубь республики Крым, сообщил Аксенов.
«Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов […] Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает. Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны», — сказал Сергей Аксенов.
По его словам, принято решение ограничить учебу в школах и работу детсадов в нескольких районах до понедельника. Также на случай наплыва беженцев будут развернуты пункты, где их смогут обеспечить горячим питанием и всем необходимым.
На станциях «Крымавтотранса» (крупнейшая сеть автовокзалов и автостанций в Крыму) в Джанкое, Армянске и Красноперекопске принято решение поставить дополнительные автобусы для желающих выехать вглубь республики Крым, сообщил Аксенов.
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