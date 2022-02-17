В России подтвердили 132 998 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России выявили 132 998 случаев коронавируса за минувшие сутки. Всего в стране зарегистрировано 15 928 568 заболевших.По данным оперштаба, госпитализировано 8 632 пациента. По выздоровлению выписали 136 433 человека. Всего вылечился 12 972 661 россиянин.Зафиксировано 762 случая смерти коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли 348 578 человек.