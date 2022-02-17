В России подтвердили 132 998 новых случаев коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В России выявили 132 998 случаев коронавируса за минувшие сутки. Всего в стране зарегистрировано 15 928 568 заболевших.
По данным оперштаба, госпитализировано 8 632 пациента. По выздоровлению выписали 136 433 человека. Всего вылечился 12 972 661 россиянин.
Зафиксировано 762 случая смерти коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли 348 578 человек.
По данным оперштаба, госпитализировано 8 632 пациента. По выздоровлению выписали 136 433 человека. Всего вылечился 12 972 661 россиянин.
Зафиксировано 762 случая смерти коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли 348 578 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
22 февраля 2022
22 февраля 2022
В Свердловской области подтвердили 3 550 случаев коронавируса
21 февраля 2022
21 февраля 2022