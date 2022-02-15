Минобороны РФ опровергает информацию о сбитом над территорией Украины российском самолете
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В министерстве обороны РФ сообщили о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.
Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя, пишут РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
Также в ведомстве сообщают о том, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
По сообщениям Минобороны, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя, пишут РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.
Также в ведомстве сообщают о том, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
По сообщениям Минобороны, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
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