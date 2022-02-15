Минобороны РФ опровергает информацию о сбитом над территорией Украины российском самолете

11.39 Четверг, 24 февраля 2022
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В министерстве обороны РФ сообщили о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.

Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя, пишут РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Также в ведомстве сообщают о том, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.

По сообщениям Минобороны, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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