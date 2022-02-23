Мосбиржа приостановила торги на всех рынках на фоне военной спецоперации России
Россия и мир
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках.
«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Вскоре после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
Также о приостановке торгов утром заявила СПБ Биржа: «Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно».
UPD. Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов: «Возобновление торгов с 10:00, 9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок».
«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Вскоре после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
Также о приостановке торгов утром заявила СПБ Биржа: «Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно».
UPD. Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов: «Возобновление торгов с 10:00, 9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок».
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