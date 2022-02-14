В России за сутки выявили 137 642 случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявили 137 642 случая коронавируса. Всего в стране, по официальным данным, зафиксировано 15 795 570 заболевших.Как сообщают в оперштабе, госпитализировали еще 16 349 пациентов. По выздоровлению выписали 179 203 человек. Всего вылечились 12 836 228 россиян.Зарегистрировано 785 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 347 816 человек.