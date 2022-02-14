В России за сутки выявили 137 642 случая COVID-19

14.22 Среда, 23 февраля 2022
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в России выявили 137 642 случая коронавируса. Всего в стране, по официальным данным, зафиксировано 15 795 570 заболевших.

Как сообщают в оперштабе, госпитализировали еще 16 349 пациентов. По выздоровлению выписали 179 203 человек. Всего вылечились 12 836 228 россиян.

Зарегистрировано 785 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 347 816 человек.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области подтвердили еще 4 592 случая коронавируса
14 февраля 2022
За сутки в Свердловской области подтвердили 5 019 случаев COVID-19
18 февраля 2022
В Свердловской области подтвердили 5 011 новых случаев коронавируса
17 февраля 2022
За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
22 февраля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мутные страницы биографии единственного кандидата на должность главы Счётной платы Екатеринбурга

Вспоминаем, чем известен лоббируемый губернатором кандидат на должность руководителя счетной палаты столицы Урала
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:23 На центральной площади Екатеринбурга можно было купить шоколадное оружие к 23-му февраля
18:12 В Свердловской области во второй половине недели будет тепло
17:45 Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся в Сысерти
16:40 «Мотив» закрывает свой первый офис в Екатеринбурге
15:58 В парке на улице Ясной в Екатеринбурге проходит антивоенный пикет
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
14:26 Еще 4 061 случай коронавируса выявили в Свердловской области
13:38 В Свердловской области самой востребованной у мужчин стала профессия водителя
12:29 Часть Центра международной торговли продали в Екатеринбурге за миллиард рублей
11:46 В Екатеринбурге на льду Нижне-Исетского пруда появилось изображение олимпийского мишки
10:53 В топ-100 лучших ресторанов России попали пять заведений из Екатеринбурга
10:15 В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
21:11 Пикетчик из Екатеринбурга раскритиковал военную риторику цитатой Путина
20:24 В Ирбите погиб тракторист, провалившийся под лёд вместе с трактором
19:34 Парк Маяковского в Екатеринбурге отметит День защитника отечества богатырскими играми и строительством крепостей
19:12 В Берёзовском под колёсами грузовой машины погибла пожилая пешеходка
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
18:44 Депутат-прогульщик из Нижнего Тагила попросил лишить себя мандата
18:00 СУМЗ направил 257 млн рублей на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха
17:41 В Екатеринбурге установили памятник «Есть такая профессия – Родину защищать»
17:19 Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в Свердловской области
17:10 Свердловчане смогут связываться с врачами по видеосвязи в марте
16:58 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
16:21 В столкновении двух иномарок в Полевском пострадали три человека
15:55 В Свердловской области из санатория «Обуховский» из-за беженцев выселяют постояльцев
15:20 В Екатеринбурге отремонтируют пять дорог, ведущих к больницам и учебным заведениям
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Все новости
14:22 В России за сутки выявили 137 642 случая COVID-19
17:39 Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР
16:50 Володин — о ратификации договоров ЛНР и ДНР: мы предотвратили гуманитарную катастрофу
16:04 Песков прокомментировал вопросы о границах ДНР и ЛНР и возможное введение войск
15:40 Депутаты Госдумы единогласно одобрили договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Профессор Леонид Быков: скандал в Санкт-Петербурге показал, в каком абсурде мы живём
15:17 Замглавы МИД: «Мы на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий»
14:41 «Настало время мягкой политики»: в России на фоне военной агрессии объявили о создании женского общественного движения
13:17 В России подтвердили еще 135 172 случая коронавируса
13:09 Калашников опроверг заявление о признании республик в границах Донецкой и Луганской областей
12:37 Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР
12:15 Калашников: ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей
11:53 Против МТС возбудили дело из-за завышенных цен на услуги
11:20 В Совфеде прокомментировали вопрос о границах признанных республик
09:52 Признание Россией ДНР и ЛНР: как отреагировало мировое сообщество
00:29 Путин признал независимость ДНР и ЛНР
Похититель Библии из ФСБ, судимый единоросс и дочка «Роснефти». Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о выводе 200 миллионов
18:21 Минобороны РФ: уничтожены БМП и пятеро украинских «диверсантов», нарушивших российскую границу
17:10 СНБО: Киев не причастен к обстрелу погранпункта ФСБ под Ростовом
16:16 Валерий Вощевоз: «Правящие элиты в последнюю очередь думают о том, как избежать войны»
13:45 За сутки в России выявили 152 337 случаев коронавируса
13:01 В Иране при крушении военного самолета погибли три человека
11:54 В нескольких регионах России ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
11:13 Россияне могут оформить сертификат о COVID-19 на основе теста на антитела
10:46 Задержан экс-министр обороны Казахстана
10:06 В ЛНР в результате обстрела погибли два мирных жителя
13:11 В России зарегистрировали 170 699 случаев коронавируса
Суд разрешил не возвращать горожанам незаконно проданную мэрией Режа землю
Новости России и мира
16:58
22/02
 В Свердловской области санатории «Липовка» и «Обуховский» все же не будут отдавать беженцам
16:44
22/02
 Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции
14:33
22/02
 Вице-спикер свердловского парламента оказался в базе должников ФССП
14:46
21/02
 Часть беженцев с Донбасса примет Свердловская область
17:16
20/02
 Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев
18:10
17/02
 Жители нескольких десятков домов на Уралмаше просят Куйвашева вернуть им деньги за капремонт, которого не было
15:36
16/02
 После возбуждения уголовного дела о мошенничестве силовики пришли в мэрию уральского города
16:28
11/02
 Свердловские школьники выйдут с дистанта 17 февраля
18:00
9/02
 В Екатеринбурге стали известны тарифы единого проездного билета
10:21
9/02
 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для учащихся оказался дороже аналогичного в австрийской Вене
15:22
7/02
 На довыборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 18 человек
11:52
4/02
 Екатеринбуржцы подали в суд на ведомство Кудрявцева после отказа в проведении антивоенного митинга в центре
12:47
3/02
 В Свердловской области снят запрет на работу ресторанов по ночам
Все новости
]
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK