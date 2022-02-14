В России за сутки выявили 137 642 случая COVID-19
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в России выявили 137 642 случая коронавируса. Всего в стране, по официальным данным, зафиксировано 15 795 570 заболевших.
Как сообщают в оперштабе, госпитализировали еще 16 349 пациентов. По выздоровлению выписали 179 203 человек. Всего вылечились 12 836 228 россиян.
Зарегистрировано 785 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 347 816 человек.
Как сообщают в оперштабе, госпитализировали еще 16 349 пациентов. По выздоровлению выписали 179 203 человек. Всего вылечились 12 836 228 россиян.
Зарегистрировано 785 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 347 816 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области подтвердили еще 4 592 случая коронавируса
14 февраля 2022
14 февраля 2022
За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
22 февраля 2022
22 февраля 2022