Володин — о ратификации договоров ЛНР и ДНР: мы предотвратили гуманитарную катастрофу
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сегодняшнее решение парламента о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
«Принятие решения о ратификации — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — написал он в своем telegram-канале.
По его мнению, корень проблемы, возникшей в Донбассе, в том, что « восемь лет назад на Украине произошел государственный переворот».
«У двух президентов — Порошенко и Зеленского — были возможности и время реализовать Минские договорённости. Но этого сделано не было. Они больше думали о сохранении личной власти, чем о гражданах своей страны», — заявил спикер.
«Принятие решения о ратификации — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — написал он в своем telegram-канале.
По его мнению, корень проблемы, возникшей в Донбассе, в том, что « восемь лет назад на Украине произошел государственный переворот».
«У двух президентов — Порошенко и Зеленского — были возможности и время реализовать Минские договорённости. Но этого сделано не было. Они больше думали о сохранении личной власти, чем о гражданах своей страны», — заявил спикер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Полиция задержала стрелка из Среднеуральска
13 февраля 2022
13 февраля 2022
Евгений Ройзман прокомментировал скандал с трехлетним Марком со СМА, которому отказали в покупке лекарства
14 февраля 2022
14 февраля 2022