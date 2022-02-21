В России подтвердили еще 135 172 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России за сутки подтвердили 135 172 случая коронавируса. Согласно официальным данным, всего в стране зафиксировано 15 657 928 заболевших.Госпитализировано 17 294 пациента с коронавирусом. Выписали по выздоровлению еще 164 293 человек. Всего вылечились 12 657 025 россиян.Зафиксировано 796 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от коронавируса умер 347 031 человек.