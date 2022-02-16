Казахстан не рассматривает вопрос о признании ДНР и ЛНР
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Вопрос о признании Казахстаном независимости ДНР и ЛНР не стоит, официальная позиция страны по этому вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник, пишут РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.
«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — заявил Тлеуберди.
Казахстан подготовил план по эвакуации дипломатов из Украины, однако посольство страны в Киеве продолжает свою работу, добавил Тлеуберди.
Также, по его словам, В МИД Казахстана исключили отправку сил Организации Договора о коллективной безопасности на территорию ЛНР и ДНР, так как устав организации позволяет отправлять их только в страны ОДКБ.
«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — заявил Тлеуберди.
Казахстан подготовил план по эвакуации дипломатов из Украины, однако посольство страны в Киеве продолжает свою работу, добавил Тлеуберди.
Также, по его словам, В МИД Казахстана исключили отправку сил Организации Договора о коллективной безопасности на территорию ЛНР и ДНР, так как устав организации позволяет отправлять их только в страны ОДКБ.
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