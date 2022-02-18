Против МТС возбудили дело из-за завышенных цен на услуги
Россия и мир
Фото: Федеральная антимонопольная служба
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО «МТС». В январе компания повысила цены на услуги сотовой связи в среднем на 9,5 % для более 28 миллионов абонентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МТС повышение цен объяснили ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил, сообщает пресс-служба ФАС. Это нарушает интересы потребителей.
В МТС повышение цен объяснили ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил, сообщает пресс-служба ФАС. Это нарушает интересы потребителей.
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