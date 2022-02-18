За сутки в России выявили 152 337 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В России за последние сутки выявили 152 337 случаев коронавируса. Как передает оперштаб, всего в стране зафиксировано 15 522 756 заболевших.Госпитализировано еще 8 835 пациентов. По выздоровлению выписали 127 494 человека за сутки. Всего вылечились 12 492 732 россиянина.Зафиксировано 735 случаев смерти больных COVID-19. С начала пандемии в России от инфекции скончались 346 235 человек.В оперштабе добавили, что показатель заболеваемости коронавирусом за неделю составил 823,72 на 100 тысяч населения и снизился на 9,25% по сравнению с предыдущей неделей.Отмечается, что в 36 субъектах России произошло увеличение заболеваемости COVID-19.