В Иране при крушении военного самолета погибли три человека
Россия и мир
Фото: скриншот видео агентства Tasnim
Самолет ВВС Ирана разбился в районе города Тебриз на северо-западе страны в 9 утра по местному времени, три человека погибли. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.
По данным местных СМИ, самолет упал на спортзал, расположенный на городском бульваре Монджам. Рядом располагается школа, при падении была задета стена учебного заведения. В момент катастрофы в школе никого не было.
Сообщается, что погибли оба пилота, третий человек находился в своем автомобиле, он также скончался.
Жилой район, где упал самолет, является многолюдным, отмечают местные СМИ. Причины крушения устанавливаются.
По данным местных СМИ, самолет упал на спортзал, расположенный на городском бульваре Монджам. Рядом располагается школа, при падении была задета стена учебного заведения. В момент катастрофы в школе никого не было.
Сообщается, что погибли оба пилота, третий человек находился в своем автомобиле, он также скончался.
Жилой район, где упал самолет, является многолюдным, отмечают местные СМИ. Причины крушения устанавливаются.
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