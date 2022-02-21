В нескольких регионах России ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев
Россия и мир
Фото: МЧС России
Сегодня власти Пензенской области объявили режим ЧС. В регион стали прибывать беженцы с Донбасса, сообщает сайт регионального правительства.
Режим позволит обеспечить вынужденным переселенцам соцзащиту, условия временного проживания, также в регионе обещают принять меры по временному трудоустройству прибывающих граждан. Сообщается, что детей дошкольного возраста обеспечат местами в детсадах, школьников отправят на учебу в пензенские школы.
Режим ЧС также объявлен в Ростовской, Курской и Воронежской областях.
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности «в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации», связанной с предполагаемым прибытием беженцев на территорию региона.
О готовности к принятию вынужденных переселенцев в настоящее время заявили 30 регионов РФ, сообщает МЧС. Также в ведомстве уточнили, что российскую границу с вечера 18 февраля пересекли более 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. На сегодня запланирована отправка еще 15 поездов с вынужденными переселенцами.
Режим позволит обеспечить вынужденным переселенцам соцзащиту, условия временного проживания, также в регионе обещают принять меры по временному трудоустройству прибывающих граждан. Сообщается, что детей дошкольного возраста обеспечат местами в детсадах, школьников отправят на учебу в пензенские школы.
Режим ЧС также объявлен в Ростовской, Курской и Воронежской областях.
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности «в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации», связанной с предполагаемым прибытием беженцев на территорию региона.
О готовности к принятию вынужденных переселенцев в настоящее время заявили 30 регионов РФ, сообщает МЧС. Также в ведомстве уточнили, что российскую границу с вечера 18 февраля пересекли более 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. На сегодня запланирована отправка еще 15 поездов с вынужденными переселенцами.
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