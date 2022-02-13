В России за минувшие сутки зарегистрировали 179 147 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 179 147 новых случаев коронавируса. Из них было госпитализировано 15 062, что на 19,2% меньше по сравнению с 18 февраля. За все время коронавирусом заболело 15 199 720 человек.По выздоровлению из больниц было выписано 191 098 человек. За весь период пандемии от ковида вылечилось 12 217 942 пациента.Умерло за последние сутки 798. Всего было зарегистрировано 344 755 летальных исходов среди жителей России.