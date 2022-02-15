Глава минфина не согласен с позицией ЦБ о запрете криптовалюты в России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался за легализацию криптовалюты.
«Это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет», — сказал он в интервью «Россия 24».
По его словам, криптовалюта стала объективной реальностью, с которой в стране работают уже миллионы людей.
«Это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасное и рискованная инвестиция. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно», — отметил глава ведомства.
Антон Силуанов предложил легализовать майнинг криптовалюты в России и присвоить ему специальный код экономической деятельности. Министерство финансов разрабатывает соответствующий проект.
Между тем, ЦБ выступает за полный запрет выпуска и обращения частных цифровых валют в стране, пишет РБК, ознакомившийся с соответствующим законопроектом регулятора. Документ, в частности, предлагает ввести штрафы для физических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
«Это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет», — сказал он в интервью «Россия 24».
По его словам, криптовалюта стала объективной реальностью, с которой в стране работают уже миллионы людей.
«Это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов и, безусловно, вложения в криптоактивы – это очень опасное и рискованная инвестиция. Но не замечать, что этот актив существует – мы считаем, это было бы неправильно», — отметил глава ведомства.
Антон Силуанов предложил легализовать майнинг криптовалюты в России и присвоить ему специальный код экономической деятельности. Министерство финансов разрабатывает соответствующий проект.
Между тем, ЦБ выступает за полный запрет выпуска и обращения частных цифровых валют в стране, пишет РБК, ознакомившийся с соответствующим законопроектом регулятора. Документ, в частности, предлагает ввести штрафы для физических лиц в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
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