Задержан заместитель здравоохранения Челябинской области
Россия и мир
Фото: СКР РФ
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
«Сотрудники следственного управления СКР и УФСБ региона в пятницу проводили оперативно-следственные действия в рамках возбужденного в сентябре прошлого года уголовного дела о злоупотреблениях при закупке медтехники по завышенным ценам. По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сказал собеседник агентства.
«Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие. Работа в министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме», — отметили в пресс-службе регионального Минздрава.
В сентябре после обысков в министерстве и изъятия документов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), пишет «Интерфакс». По версии следствия, на средства федерального бюджета была проведена закупка трех мультиспиральных компьютерных томографов стоимостью 46,5, 47 и 47,5 миллионов рублей. Предположительно, общая стоимость закупки была превышена на 27 миллионов.
«Сотрудники следственного управления СКР и УФСБ региона в пятницу проводили оперативно-следственные действия в рамках возбужденного в сентябре прошлого года уголовного дела о злоупотреблениях при закупке медтехники по завышенным ценам. По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сказал собеседник агентства.
«Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие. Работа в министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме», — отметили в пресс-службе регионального Минздрава.
В сентябре после обысков в министерстве и изъятия документов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), пишет «Интерфакс». По версии следствия, на средства федерального бюджета была проведена закупка трех мультиспиральных компьютерных томографов стоимостью 46,5, 47 и 47,5 миллионов рублей. Предположительно, общая стоимость закупки была превышена на 27 миллионов.
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