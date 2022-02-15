В России признали нежелательной организацию, которая занимается коренными народами
Россия и мир
Фото: страница в Facebook Генеральной прокуратуры РФ
В России признали нежелательной организацию «Свободный Идель-Урал», об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
В ведомстве отмечают, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.
На сайте движения говорится, что оно представляет коренные народы республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан. Своей целью организация называет борьбу за «право самостоятельно определять внешнюю и внутреннею политику республик», «осуществление самоопределения согласно своему собственному выбору и волеизъявлению», «возрождение реального суверенитета республик».
Информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст, сведения будут включены в перечень нежелательных иностранных организаций на территории РФ.
В ведомстве отмечают, что деятельность украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.
На сайте движения говорится, что оно представляет коренные народы республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан. Своей целью организация называет борьбу за «право самостоятельно определять внешнюю и внутреннею политику республик», «осуществление самоопределения согласно своему собственному выбору и волеизъявлению», «возрождение реального суверенитета республик».
Информация о решении Генпрокуратуры направлена в Минюст, сведения будут включены в перечень нежелательных иностранных организаций на территории РФ.
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