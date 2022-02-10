В России зафиксировали еще 180 071 случай коронавируса
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в России выявили 180 071 случай коронавируса. По официальным данным оперштаба, всего в стране зафиксировано 15 020 573 заболевших COVID-19.
Госпитализировали еще 18 632 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По выздоровлению за сутки выписали 198 369 человек. Всего вылечились 12 026 844 россиянина.
Зафиксировано 784 летальных исхода. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 343 957 человек.
Госпитализировали еще 18 632 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По выздоровлению за сутки выписали 198 369 человек. Всего вылечились 12 026 844 россиянина.
Зафиксировано 784 летальных исхода. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 343 957 человек.
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