Экс-прокурор Норильска получил 11 лет колонии строгого режима

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Суд в Норильске приговорил экс-прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева к 11 годам колонии строгого режима за взятку в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Он также получил штраф в 10,7 миллиона рублей, в качестве дополнительного наказания его лишили классного чина, сообщают в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.Другие фигуранты этого дела также получили большие сроки. Брат прокурора Докки Гутаев приговорен к 9 годам колонии и штрафу около 8 миллионов рублей, его обвинили в посредничестве во взяточничестве. Норильский предприниматель Фарид Исак-оглы Бабаев за дачу взятки получил 7 лет и 10 месяцев заключения и штраф 13,1 миллиона рублей.Детали уголовного дела не раскрываются.Известно, что сейчас в суде Норильска находится еще одно уголовное дело в отношении экс-прокурора. По данным СК РФ, он покровительствовал строительной компании, за что предположительно получил вознаграждение в 3,1 миллиона рублей.Экс-прокурор находится под стражей с декабря 2019 года.