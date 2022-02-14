Экс-прокурор Норильска получил 11 лет колонии строгого режима

12.39 Пятница, 18 февраля 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Суд в Норильске приговорил экс-прокурора города Хаваж-Бауди Гутаева к 11 годам колонии строгого режима за взятку в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Он также получил штраф в 10,7 миллиона рублей, в качестве дополнительного наказания его лишили классного чина, сообщают в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Другие фигуранты этого дела также получили большие сроки. Брат прокурора Докки Гутаев приговорен к 9 годам колонии и штрафу около 8 миллионов рублей, его обвинили в посредничестве во взяточничестве. Норильский предприниматель Фарид Исак-оглы Бабаев за дачу взятки получил 7 лет и 10 месяцев заключения и штраф 13,1 миллиона рублей.

Детали уголовного дела не раскрываются.

Известно, что сейчас в суде Норильска находится еще одно уголовное дело в отношении экс-прокурора. По данным СК РФ, он покровительствовал строительной компании, за что предположительно получил вознаграждение в 3,1 миллиона рублей.

Экс-прокурор находится под стражей с декабря 2019 года.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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