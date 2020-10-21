Глава Роспотребнадзора рассказала, когда можно будет снять маски

14.53 Вторник, 27 октября 2020
Россия и мир
Необходимость ношения масок отпадет, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса, заявила на форуме «Здоровое общество» руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, передает «Интерфакс».

По словам Поповой, которые приводят РИА Новости, на сегодня у РФ «уже есть вакцины, способные нас защитить, и мы перестанем ходить в масках». Глава Роспотребнадзора также уточнила, что с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.
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