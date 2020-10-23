Путин поручил правительству увеличить размер больничных родителям детей до семи лет

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Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета, передает РИА «Новости».Как отмечает rg.ru, Путин дал целый ряд поручений по достижению национальных целей развития. Доклад о выполнении распоряжения главы государства кабинет министров должен представить до 1 декабря 2020 года.