В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса
Россия и мир
За сутки в России подтвердили 16 550 новых случаев коронавируса, из них 4 372 случая (26,4%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 547 774 заболевших в 85 регионах.
Из больниц по выздоровлению выписано 12 844 человека. Всего врачи вылечили уже 1 158 940 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 320 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 26 589 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 12 844 человека. Всего врачи вылечили уже 1 158 940 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 320 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 26 589 человек.
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