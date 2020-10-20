В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 16 550 новых случаев коронавируса, из них 4 372 случая (26,4%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 547 774 заболевших в 85 регионах.Из больниц по выздоровлению выписано 12 844 человека. Всего врачи вылечили уже 1 158 940 пациентов.Также за сутки зафиксировано 320 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 26 589 человек.