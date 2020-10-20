Жителей России предостерегли от хранения сбережений в долларах

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Управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, передает РИА «Новости».По его словам, Байден может ввести запрет на операции в долларах для российских банков и блокировку их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях. То есть все депозитные и расчетные счета российских клиентов также будут заморожены на неопределенный срок. Вероятность такого развития событий невысока, но в теории она существует.