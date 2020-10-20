Жителей России предостерегли от хранения сбережений в долларах
Россия и мир
Управляющий активами инвестиционной компании БКС Андрей Русецкий предостерег россиян от хранения сбережений в долларах, рассказав о возможной угрозе для них в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, передает РИА «Новости».
По его словам, Байден может ввести запрет на операции в долларах для российских банков и блокировку их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях. То есть все депозитные и расчетные счета российских клиентов также будут заморожены на неопределенный срок. Вероятность такого развития событий невысока, но в теории она существует.
По его словам, Байден может ввести запрет на операции в долларах для российских банков и блокировку их корреспондентских счетов в американских кредитных организациях. То есть все депозитные и расчетные счета российских клиентов также будут заморожены на неопределенный срок. Вероятность такого развития событий невысока, но в теории она существует.
39% свердловчан хотели бы получать зарплату в иностранной валюте
20 октября 2020
20 октября 2020
В столице Урала отменили чемпионат Европы по самбо
20 октября 2020
20 октября 2020
Уровень безработицы в Свердловской области составляет 6,2%
26 октября 2020
26 октября 2020