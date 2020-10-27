Роспотребнадзор ввел в РФ всеобщий масочный режим

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Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Новые правила вступят в силу со среды, 28 октября, сказано в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.Помимо этого, 23:00 до 06:00 будут запрещены любые зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Таким образом, изменится режим работы ресторанов, баров, ночных клубов и кафе.