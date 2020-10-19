Британские СМИ назвали первого больного коронавирусом в стране

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51-летняя уборщица из британского города Колчестер (графства Эссекс в Англии) Джоан Роджерс, предположительно, является первым человеком, заболевшим коронавирусом на территории Великобритании, пишет газета Mirror.Сообщается, что Роджерс почувствовала недомогание в конце января. Изначально она думала, что это грипп. Через две недели женщину госпитализировали. В тот момент медики настаивали, что заражение COVID-19 относится только к небольшой группе людей, прибывших в Британию из-за рубежа.У женщины диагностировали пневмонию, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. На протяжении 17 дней в реанимации врачи не брали у нее анализ на коронавирус. Позднее в июне она сдала тест на антитела, который дал положительный результат. Уборщица утверждает, что не ездила за границу и не знает, как ей удалось заразиться вирусом, передает ren.tv.По данным Mirror, Роджерс по сей день страдает от последствий перенесенной болезни, в том числе сильную усталость и постоянную боль в мышцах.