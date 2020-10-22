В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач городской больницы № 20

© Вечерние ведомости

В Ростове-на-Дону скончался главный врач городской больницы № 20 и депутат областного парламента Юрий Дронов, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.В начале октября Дронов оказался в реанимации ГБ № 20 с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Позднее, когда, состояние врача улучшилось, его перевезли в другое лечебное учреждение - по его желанию. Однако в последние дни состояние здоровья 59-летнего врача снова ухудшилось и его спасти не удалось.Как напоминает РИА "Новости", на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав.