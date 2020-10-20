Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США
Россия и мир
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай - главным конкурентом, передает «Интерфакс».
«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — отметил он на вопрос телеведущей.
При этом по словам Байдена, от того, какого подхода к отношениям с Пекином будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.
«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — отметил он на вопрос телеведущей.
При этом по словам Байдена, от того, какого подхода к отношениям с Пекином будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.
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