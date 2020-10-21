Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен решить проблему Южных Курил
Россия и мир
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов, передает lenta.ru. Об этом он заявил в своей первой программной речи в парламенте, которая транслировалась в эфире национального общественного телевидения. Суга также планирует развивать отношения с Россией и подписать мирный договор.
Как напоминает РИА «Новости», Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими «северными территориями».
Как напоминает РИА «Новости», Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими «северными территориями».
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