В Беларуси на предприятиях начались забастовки
Россия и мир
На крупных промышленных предприятиях Беларуси проходят собрания, на которых рабочие принимают решения о начале бессрочных забастовок. Ранее к общенациональной стачке жителей Беларуси призвала экс-кандидат в президенты страны и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Как сообщают СМИ, на утро 26 октября поступило свыше ста сообщений по поводу забастовок. В свою очередь Минпром Белоруссии опровергает информацию о начале массовых забастовок на Белорусских предприятиях.
Как сообщает белорусский портал TUT.BY, забастовочные настроения парализовали работу Минского тракторного завода, где в понедельник рабочие прошлись колонной по цехам, собирая людей на забастовку. «Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют «Далучайся» (присоединяйся)», — говорится в сообщении портала.
Остановлена работа Минского электротехнического завода. По словам очевидцев там рабочие в цехах «просто общаются друг с другом».
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
«Гродно Азот».
Кроме того, собрания рабочих проходят на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), «Атланте» и знаковом для Беларуси предприятии «Гродно Азот». На последнем, по сообщению издания «Наша Нива», рабочие цехов «Аммиак 3» и «Карбамид 4» просто не приняли смену и «начали остановку завода по техпроцессу». При этом концерн «Белнефтехим», которому принадлежит завод, опроверг информацию о забастовке на «Гродно Азот».
Сотрудники офиса МТС в Минске.
По сообщениям Telegram-канал «NЕХТА», к забастовке готов присоединиться агрокомбинат «Дзержинский», и уже присоединились сотрудники офиса МТС в Минске.
Сидячая забастовка студентов БГУ.
Проходят акции протеста и в белорусских вузах. По данным белорусских телеграм-каналов, сидячая забастовка проходит в главном корпусе БГУ, в ней уже участвуют около ста человек. Акции солидарности студентов замечены в ФПМИ, МГЛУ, БНТУ и БГУИР.
Напомним, что вчера, 25 октября, истек срок действия ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко Тихановской. В нём она требовала от Лукашенко освободить всех политзаключенных и уйти в отставку. В случае если требования не будут выполнены, в стране начнется бессрочная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах, обещала Тихановская.
Как сообщает белорусский портал TUT.BY, забастовочные настроения парализовали работу Минского тракторного завода, где в понедельник рабочие прошлись колонной по цехам, собирая людей на забастовку. «Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной. МТЗ, кузнечный цех. Рабочие вышли, хлопают и скандируют «Далучайся» (присоединяйся)», — говорится в сообщении портала.
Остановлена работа Минского электротехнического завода. По словам очевидцев там рабочие в цехах «просто общаются друг с другом».
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).
«Гродно Азот».
Кроме того, собрания рабочих проходят на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), «Атланте» и знаковом для Беларуси предприятии «Гродно Азот». На последнем, по сообщению издания «Наша Нива», рабочие цехов «Аммиак 3» и «Карбамид 4» просто не приняли смену и «начали остановку завода по техпроцессу». При этом концерн «Белнефтехим», которому принадлежит завод, опроверг информацию о забастовке на «Гродно Азот».
Сотрудники офиса МТС в Минске.
По сообщениям Telegram-канал «NЕХТА», к забастовке готов присоединиться агрокомбинат «Дзержинский», и уже присоединились сотрудники офиса МТС в Минске.
Сидячая забастовка студентов БГУ.
Проходят акции протеста и в белорусских вузах. По данным белорусских телеграм-каналов, сидячая забастовка проходит в главном корпусе БГУ, в ней уже участвуют около ста человек. Акции солидарности студентов замечены в ФПМИ, МГЛУ, БНТУ и БГУИР.
Напомним, что вчера, 25 октября, истек срок действия ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко Тихановской. В нём она требовала от Лукашенко освободить всех политзаключенных и уйти в отставку. В случае если требования не будут выполнены, в стране начнется бессрочная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и «обвал продаж» в государственных магазинах, обещала Тихановская.
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