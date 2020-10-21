В России коронавирусом заболели еще 17 347 человек

12.49 Понедельник, 26 октября 2020
Россия и мир
За сутки в России подтвердили 17 347 случаев коронавируса, из них 4 803 случая (27,7%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 531 224 заболевших.



Из больниц в связи с выздоровлением выписано 7 574 человека. Всего врачи вылечили уже 1 146 096 пациентов.

Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 26 269 человек.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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