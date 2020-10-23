«Электрокабель» выпустил миллионный километр пожаробезопасного кабеля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кольчугинский завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) выпустил миллионный километр пожаробезопасного кабеля, который используется для электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.Юбилейным стал кабель с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5. Согласно требованиям пожарной безопасности, он применяется при строительстве и ремонте жилых помещений.– Завод выпускает данный кабель уже более 30 лет. Естественно, за столь продолжительный период отработана технология, подобраны оптимальные материалы, которые и обеспечивают необходимые характеристики изделия – срок службы в течение 30 лет, нераспространение горение при групповой прокладке и минимальное выделение дыма и газов при пожаре, – отметил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.Кабель состоит из трех медных токопроводящих жилы, изолированных ПВХ-пластикатом пониженной пожарной опасности, скрученных в сердечник, на который наложена оболочка, выполненная из пожаробезопасного ПВХ-пластиката. По нормам ГОСТ, междужильное пространство кабеля заполнено материалом оболочки. Это обеспечивает нераспространение огня по кабелю, а также придает изделию круглую форму.– Доля фальсификата на кабельном рынке, в зависимости от региона, достигает 30%. Чаще всего он встречается в сегменте кабелей для общестроительных нужд. Какую проводку прокладывают в стенах, системно никто не проверяет, в результате велик риск пожаров в жилых домах и на социальных объектах. На всех заводах ХКА многоэтапный контроль качества материалов, полуфабрикатов и готовых изделий. Наша продукция – гарантия надежности и безопасности, подтвержденная десятилетиями, – подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.