Сергей Удальцов заявил о возможном новом уголовном деле против него
Россия и мир
Лидер Левого Фронта Сергей Удальцов заявил о возможном усилении контроля над оппозиционерами перед выборами в Госдуму в 2021 году. Политик считает, что против него могут возбудить новое уголовное дело. Об этом Удальцов заявил в своей колонке в издании «Свободная пресса».
В частности, политик считает, что власти сейчас зачищают политическое пространство от неудобных.
«Приходится констатировать, что российские власти, несмотря на все призывы оппозиции, вместо развития полноценного диалога с обществом в преддверие выборов в Госдуму 2021 года целенаправленно продолжают «закручивать гайки» и зачищать политическое пространство от всех несогласных и неугодных», - отмечает лидер Левого Фронта.
Политик заявил, что судит по собственному опыту - по его словам, в последнее время внимание к нему со стороны госорганов увеличилось - к оппозиционеру постоянно приходят с проверками. Кроме этого, он заявил о периодической «наружке». По его мнению, дана команда о возможном возбуждении нового уголовного дела против него.
«Надо понимать, что в преддверие выборов в Госдуму репрессии в отношении несогласных будут только усиливаться. По моей информации, силовым структурам даны инструкции по максимальному ужесточению контроля за представителями оппозиции. Отмечу, что в последние недели я ощущаю это лично, так как активизировались все службы, которые осуществляют административный надзор в отношении меня. Ко мне постоянно приходят различные проверки, периодически я замечаю наружное наблюдение. Явно дана команда по ужесточению надзора за мной, а по возможности — и возбуждения нового уголовного дела. Так что мой прогноз базируется и на собственном опыте», - считает политик.
Сергей Удальцов считает, в таких условиях необходимо заниматься правозащитой левых активистов. Он заявил, что «с особым воодушевлением воспринял призыв руководства КПРФ к организации Комитета против репрессий и преследований политически активных граждан». Удальцов обозначил свое видение деятельности этой организации.
«В такой ситуации как никогда актуальным становится создание Правозащитного комитета лево-патриотической оппозиции. Количество административных и уголовных дел в отношении наших сторонников с каждым днем увеличивается, и порой не все могут получить квалифицированную юридическую помощь, что негативно сказывается на их моральном состоянии. Положение нужно исправлять, поэтому я с особым воодушевлением воспринял призыв руководства КПРФ к организации Комитета против репрессий и преследований политически активных граждан, который будет заниматься «красной» правозащитой
На мой взгляд, основные направления работы указанного правозащитного Комитета должны быть следующими:
- круглосуточная «горячая линия», куда наши соратники смогут сообщать обо всех фактах преследований и получать экспресс-консультации о необходимых действиях в возникшей ситуации;
- информационная служба, которая будет оперативно предавать огласке все известные случаи репрессивного давления на оппозиционеров;
- юридическая служба, которая будет осуществлять первичные консультации, выезды адвокатов и общественных защитников в отделы полиции, сопровождение административных, гражданских и уголовных дел в судах, обращения в Европейский суд и т. д.;
- разработка интернет-сервисов, где граждане смогут ознакомиться с образцами различных жалоб, заявлений и ходатайств, чтобы эффективно осуществлять самозащиту своих прав.
Я не сомневаюсь, что на «правозащитный призыв» откликнутся многие опытные адвокаты, разделяющие социалистические взгляды, а также молодые специалисты и студенты юридических вузов, которые готовы поучаствовать в справедливой борьбе за соблюдение прав граждан. Грамотная юридическая работа станет эффективным ответом на оголтелую репрессивную кампанию против лево-патриотических сил, которая разворачивается на наших глазах. Ну а параллельно мы, безусловно, должны наращивать протестную и пропагандистскую мощь при помощи совместных действий в рамках единого Фронта лево-патриотических сил», - заявил политик.
В частности, политик считает, что власти сейчас зачищают политическое пространство от неудобных.
«Приходится констатировать, что российские власти, несмотря на все призывы оппозиции, вместо развития полноценного диалога с обществом в преддверие выборов в Госдуму 2021 года целенаправленно продолжают «закручивать гайки» и зачищать политическое пространство от всех несогласных и неугодных», - отмечает лидер Левого Фронта.
Политик заявил, что судит по собственному опыту - по его словам, в последнее время внимание к нему со стороны госорганов увеличилось - к оппозиционеру постоянно приходят с проверками. Кроме этого, он заявил о периодической «наружке». По его мнению, дана команда о возможном возбуждении нового уголовного дела против него.
«Надо понимать, что в преддверие выборов в Госдуму репрессии в отношении несогласных будут только усиливаться. По моей информации, силовым структурам даны инструкции по максимальному ужесточению контроля за представителями оппозиции. Отмечу, что в последние недели я ощущаю это лично, так как активизировались все службы, которые осуществляют административный надзор в отношении меня. Ко мне постоянно приходят различные проверки, периодически я замечаю наружное наблюдение. Явно дана команда по ужесточению надзора за мной, а по возможности — и возбуждения нового уголовного дела. Так что мой прогноз базируется и на собственном опыте», - считает политик.
Сергей Удальцов считает, в таких условиях необходимо заниматься правозащитой левых активистов. Он заявил, что «с особым воодушевлением воспринял призыв руководства КПРФ к организации Комитета против репрессий и преследований политически активных граждан». Удальцов обозначил свое видение деятельности этой организации.
«В такой ситуации как никогда актуальным становится создание Правозащитного комитета лево-патриотической оппозиции. Количество административных и уголовных дел в отношении наших сторонников с каждым днем увеличивается, и порой не все могут получить квалифицированную юридическую помощь, что негативно сказывается на их моральном состоянии. Положение нужно исправлять, поэтому я с особым воодушевлением воспринял призыв руководства КПРФ к организации Комитета против репрессий и преследований политически активных граждан, который будет заниматься «красной» правозащитой
На мой взгляд, основные направления работы указанного правозащитного Комитета должны быть следующими:
- круглосуточная «горячая линия», куда наши соратники смогут сообщать обо всех фактах преследований и получать экспресс-консультации о необходимых действиях в возникшей ситуации;
- информационная служба, которая будет оперативно предавать огласке все известные случаи репрессивного давления на оппозиционеров;
- юридическая служба, которая будет осуществлять первичные консультации, выезды адвокатов и общественных защитников в отделы полиции, сопровождение административных, гражданских и уголовных дел в судах, обращения в Европейский суд и т. д.;
- разработка интернет-сервисов, где граждане смогут ознакомиться с образцами различных жалоб, заявлений и ходатайств, чтобы эффективно осуществлять самозащиту своих прав.
Я не сомневаюсь, что на «правозащитный призыв» откликнутся многие опытные адвокаты, разделяющие социалистические взгляды, а также молодые специалисты и студенты юридических вузов, которые готовы поучаствовать в справедливой борьбе за соблюдение прав граждан. Грамотная юридическая работа станет эффективным ответом на оголтелую репрессивную кампанию против лево-патриотических сил, которая разворачивается на наших глазах. Ну а параллельно мы, безусловно, должны наращивать протестную и пропагандистскую мощь при помощи совместных действий в рамках единого Фронта лево-патриотических сил», - заявил политик.
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