Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи
Россия и мир
Фото: скриншот видео / UFC 254
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и одержал победу над Джастином Гейджи на острове Яс в Абу-Даби. После боя россиянин заявил о завершении карьеры, об этом сообщает Lenta.ru.
Поединок завершился досрочно во втором раунде, после того как Хабиб «задушил» соперника.
«Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. Когда из UFC позвонили мне и предложили Джастина, я поговорил с отцом… То есть со своей мамой. Три дня я с ней говорил. Она не хотела, чтобы я бился без отца. Но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И, если я дал слово, я должен сдержать его. Это был мой последний бой», — сказал Хабиб после поединка.
За свою карьеру Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
Поединок завершился досрочно во втором раунде, после того как Хабиб «задушил» соперника.
«Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. Когда из UFC позвонили мне и предложили Джастина, я поговорил с отцом… То есть со своей мамой. Три дня я с ней говорил. Она не хотела, чтобы я бился без отца. Но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И, если я дал слово, я должен сдержать его. Это был мой последний бой», — сказал Хабиб после поединка.
За свою карьеру Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
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