Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи

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Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и одержал победу над Джастином Гейджи на острове Яс в Абу-Даби. После боя россиянин заявил о завершении карьеры, об этом сообщает Lenta.ru.Поединок завершился досрочно во втором раунде, после того как Хабиб «задушил» соперника.«Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Это был первый и единственный бой после того, что случилось с моим отцом. Когда из UFC позвонили мне и предложили Джастина, я поговорил с отцом… То есть со своей мамой. Три дня я с ней говорил. Она не хотела, чтобы я бился без отца. Но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. И, если я дал слово, я должен сдержать его. Это был мой последний бой», — сказал Хабиб после поединка.За свою карьеру Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения.