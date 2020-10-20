Минпромторг принял решение упростить систему маркировки лекарств
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева
Российские власти приняли решение временно упростить систему маркировки лекарств из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов. Мы постоянно на связи с коллегами, делаем все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи», — сообщил Денис Мантуров.
Для минерализации возможных рисков «разрешительный» характер обязательной маркировки заменили на «уведомительный».
«Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки, — объяснил Мантуров. — Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку».
«Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов. Мы постоянно на связи с коллегами, делаем все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи», — сообщил Денис Мантуров.
Для минерализации возможных рисков «разрешительный» характер обязательной маркировки заменили на «уведомительный».
«Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки, — объяснил Мантуров. — Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку».
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