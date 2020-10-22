Попавший под обстрел в Гянджи россиянин погиб
Россия и мир
Фото: prokurorluq (Facebook)
Сегодня, 24 октября, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти россиянина 2007 года рождения, раненного при обстреле города Гянджа.
В пресс-службе ведомства сообщили, что гражданин умер в больнице. Эту информацию подтвердило посольство России в Азербайджане.
Как передает слова помощника президента республики Хикмета Гайджиева РИА Новости, погибшего похоронят в православном храме в Гяндже — церкви Александра Невского.
В пресс-службе ведомства сообщили, что гражданин умер в больнице. Эту информацию подтвердило посольство России в Азербайджане.
Как передает слова помощника президента республики Хикмета Гайджиева РИА Новости, погибшего похоронят в православном храме в Гяндже — церкви Александра Невского.
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