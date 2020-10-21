Роспотребнадзор рассказал, когда заболеваемость может пойти на спад

10.44 Суббота, 24 октября 2020
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
Предположительно заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться в феврале-марте 2021 года. Таким прогнозом поделился с журналистами заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как передал ТАСС Горелов, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода.

«Поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», — сказал он.

Горелов также добавил, что только соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков в комплексе смогут замедлить эпидемический процесс. «Драконовские» меры, по его мнению, вводить не нужно.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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